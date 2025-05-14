05:05  14 мая
$30 тысяч за продажу младенца в Сумах: горе-матери избрали меру пресечения
08:25  14 мая
В Киеве мужчина устроил стрельбу в отеле
03:50  14 мая
В Украине продолжают расти цены на продукты: что стало дороже
UA | RU
UA | RU
14 мая 2025, 09:00

На Запорожье Силы беспилотных систем уничтожили российские грузовики

14 мая 2025, 09:00
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Воины подразделения Asgard 412-го полка Nemesis убавили вражеский автопарк на Запорожском направлении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на 412-й отдельный полк Nemesis. Сил беспилотных систем ВСУ

Отмечается, что украинские FPV-дроны поразили и уничтожили российские грузовики и легковушки.

"Ни скорость, ни маскировка не помогли. Ни одна "буханка" не уцелела", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее разведчики показали, как уничтожают россиян на Запорожье.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война военная техника оккупанты потери россиян Силы беспилотных систем
Бригада "Месть" нанесла сокрушительные удары по позициям оккупантов
13 мая 2025, 20:05
На Юге нацгвардейцы уничтожили российский ЗРК "Тор-М2"
13 мая 2025, 17:05
Минус техника и солдаты: Генштаб обнародовал потери РФ по состоянию на 13 мая
13 мая 2025, 09:23
Все новости »
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
Вспышка гепатита А в столице: на Отрадном стартует бесплатное обследование
14 мая 2025, 09:26
Россия атаковала Украину баллистикой и 145 БпЛА: как отработала ПВО
14 мая 2025, 09:15
Сумщина под прицелом: ракеты, дроны, КАБы и десятки поврежденных домов
14 мая 2025, 08:53
Оккупанты ударили по Никопольщине: повреждены магазины, дома и ЛЭП
14 мая 2025, 08:45
На Ровенщине разоблачили группу наркоторговцев: изъяли PVP, оружие и взрывчатку
14 мая 2025, 08:39
В Киеве мужчина устроил стрельбу в отеле
14 мая 2025, 08:25
На Киевщине пьяный грабитель ограбил магазин: ему светит до 10 лет тюрьмы
14 мая 2025, 08:12
В результате российских обстрелов пострадали двое жителей Херсонщины
14 мая 2025, 08:00
На Сумщине еще с одного села началась обязательная эвакуация
14 мая 2025, 07:52
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Анна Маляр
Все блоги »