В пригороде Сум россияне атаковали грузовик: есть жертва и пострадавшие
Сегодня утром, 14 мая, российские оккупационные войска атаковали грузовик вблизи Сум. Из-за вражеского удара один человек погиб и по меньшей мере два получили ранения
Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы города Сумы Артем Кобзарь, передает RegioNews.
Известно, что оккупанты ударили беспилотником по грузовому автомобилю возле одного из старостинских округов вблизи города Сумы.
"По предварительной информации, погиб один человек, еще двое - получили ранения", - добавил Артем Кобзарь.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили почти 140 обстрелов по 36 населенным пунктам в 16 общинах Сумской области. Повреждены десятки домов.
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