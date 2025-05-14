В Херсоне дрон РФ ранил 51-летнюю женщину

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В среду, 14 мая, в Днепровском районе Херсона русский дрон атаковал мирную жительницу. Пострадавшая – 51-летняя женщина

Об этом сообщила Херсонская ОГА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате удара женщина получила минно-взрывную травму и перелом голени.

Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали ей неотложную помощь. Дальнейшее лечение женщина будет проходить амбулаторно.

Власти призывают жителей региона быть максимально осторожными во время воздушных тревог и не игнорировать сигналы об угрозе дронов.

Напомним, утром в среду, 14 мая, войска РФ нанесли удар по гражданскому автомобилю в поселке Белозерка Херсонского района. Пострадал водитель машины.

За прошедшие сутки, 13 мая, российские войска терроризировали около 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали двое мирных жителей.