В Тернопольской области водитель Audi сбил насмерть мужчину и скрылся с места происшествия

фото: pixabay.com

Два автопроисшествия с летальным исходом произошли в понедельник, 12 мая на дорогах Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Около 1 часа ночи в полицию поступило сообщение о том, что в селе Нагорнянка Чертковского района на дороге лежит тело человека. На место происшествия выехали полицейские.

В ходе проверки стало известно, что потерпевший стал жертвой дорожно-транспортного происшествия. Погибший – житель Тернопольщины 1986 года рождения.

Впоследствии правоохранители установили личность беглого водителя, управлявшего автомобилем Audi Q7.

Продолжается следствие.

Напомним, в Тернопольской области грузовик насмерть переехал женщину. Смертельная авария произошла в городе Збараж.