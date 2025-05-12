В Тернопольской области водитель Audi сбил насмерть мужчину и скрылся с места происшествия
Два автопроисшествия с летальным исходом произошли в понедельник, 12 мая на дорогах Тернопольской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Около 1 часа ночи в полицию поступило сообщение о том, что в селе Нагорнянка Чертковского района на дороге лежит тело человека. На место происшествия выехали полицейские.
В ходе проверки стало известно, что потерпевший стал жертвой дорожно-транспортного происшествия. Погибший – житель Тернопольщины 1986 года рождения.
Впоследствии правоохранители установили личность беглого водителя, управлявшего автомобилем Audi Q7.
Продолжается следствие.
Напомним, в Тернопольской области грузовик насмерть переехал женщину. Смертельная авария произошла в городе Збараж.