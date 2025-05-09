Российские войска обстреляли Никопольщину: пострадал человек

фото: Сергей Лысак

С вечера российские захватчики атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии Никопольщину на Днепропетровщине. Пострадал мирный житель

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под прицелом оккупантов были Никополь, Покровская, Красногригорьевская, Мировская и Марганецкая общины. Из-за российских ударов повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение, мопед и линии электропередач.

"Пострадал 83-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно. Загорелись гараж и хозяйственное сооружение. Пожар спасатели обуздали", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 8 мая, оккупационные российские войска терроризировали 20 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов один человек погиб и еще один пострадал.