Российские войска обстреляли Никопольщину: пострадал человек
С вечера российские захватчики атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии Никопольщину на Днепропетровщине. Пострадал мирный житель
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Под прицелом оккупантов были Никополь, Покровская, Красногригорьевская, Мировская и Марганецкая общины. Из-за российских ударов повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение, мопед и линии электропередач.
"Пострадал 83-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно. Загорелись гараж и хозяйственное сооружение. Пожар спасатели обуздали", — говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки, 8 мая, оккупационные российские войска терроризировали 20 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов один человек погиб и еще один пострадал.