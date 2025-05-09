На Запорожье дрон попал в гражданское авто: есть пострадавшие
Два человека получили ранения в результате атаки вражеского дрона в Запорожском районе
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров , передает RegioNews .
"Два человека получили ранения в результате атаки вражеского дрона: российское "перемирие" продолжается", – написал он.
По словам Федорова, FPV-дрон попал в гражданскую машину, которая двигалась по Запорожскому району.
Пострадали супруги. 57-летний мужчина в тяжелом состоянии и 55-летняя женщина в состоянии средней тяжести госпитализирована. Им оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, за прошедшие сутки, 8 мая, российские оккупанты нанесли 220 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов погиб человек.
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