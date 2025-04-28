Войска РФ сбросили на Запорожскую область более 20 авиабомб: повреждена инфраструктура
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 354 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов зафиксированы повреждения жилой инфраструктуры
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Поступило 1 сообщение о повреждении дома. Мирные жители не пострадали", – говорится в сообщении.
Напомним, вчера оккупанты ударили ФАБами по частному сектору Константиновки Донецкой области. В результате вражеского авиаудара три человека погибли, еще четверо - пострадали.
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