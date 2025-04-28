01:20  28 апреля
В Житомире во время пожара сухостоя погиб мужчина
04:38  28 апреля
Оккупанты в Крыму усиливают контроль над гражданскими, – ЦНС
06:10  28 апреля
Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев — Трускавец
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2025, 07:35

Войска РФ сбросили на Запорожскую область более 20 авиабомб: повреждена инфраструктура

28 апреля 2025, 07:35
Читайте також українською мовою
фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 354 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов зафиксированы повреждения жилой инфраструктуры

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Поступило 1 сообщение о повреждении дома. Мирные жители не пострадали", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера оккупанты ударили ФАБами по частному сектору Константиновки Донецкой области. В результате вражеского авиаудара три человека погибли, еще четверо - пострадали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война обстрелы оккупанты Запорожская область авиаудар Федоров Иван Сергеевич разрушенные дома
Российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Купянске: пострадал врач
27 апреля 2025, 13:51
Из-за российских бомбардировок Донетчины 4 гражданских погибли и 17 ранены
27 апреля 2025, 12:30
Российская авиация атаковала Херсон: повреждены больница и дома, ранены гражданские
27 апреля 2025, 12:05
Все новости »
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
Во Львове под колесами пассажирского поезда погиб человек
28 апреля 2025, 08:00
Россияне атаковали дроном жилой дом на Днепропетровщине: есть жертва
28 апреля 2025, 07:53
На Харьковщине взорвалось авто: ранены три человека
28 апреля 2025, 07:45
В Киеве пьяная женщина упала с электросамоката и получила штраф
28 апреля 2025, 07:27
На Харьковщине пограничники сожгли технику и склад БК россиян: эксклюзивные кадры
28 апреля 2025, 07:15
Залп до 6 ракет: оккупанты вывели в Черное море носитель "Калибров"
28 апреля 2025, 07:00
Из Украины пытались вывезти коллекцию старинных монет
28 апреля 2025, 06:35
Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев — Трускавец
28 апреля 2025, 06:10
В Николаевской области в колодце обнаружили тело женщины
28 апреля 2025, 05:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Виктор Шлинчак
Все блоги »