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27 апреля 2025, 15:10

Российская армия сбросила авиабомбы на Константиновку: 3 человека погибли, 4 пострадали

27 апреля 2025, 15:10
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фото: Донецкая областная прокуратура
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Сегодня, 27 апреля, оккупанты ударили ФАБами по частному сектору Константиновки Донецкой области. В результате вражеского авиаудара есть погибшие и раненые

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 10:50 оккупанты сбросили на Константиновку три "ФАБ-250" с модулем УМПК. Бомбы попали по частному сектору, из-за чего повреждены 21 дом и легковые автомобили.

"В результате атаки получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, супружеская пара в возрасте 47 и 48 лет и 78-летний пенсионер", - говорится в сообщении.

Также из-за атаки ранения разной степени тяжести получили две 67 и 73-летних женщин и двое мужчин 77 и 83 лет. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения и ушибы. Людям оказали медицинскую помощь.

По факту совершения военного преступления правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, 26 апреля из-за российских бомбардировок Донецкой области погибли четыре человека, еще 17 гражданских пострадали.

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РФ война обстрелы погибшие оккупанты пострадавшие авиаудар ФАБ Константиновка Донетчина
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