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В Запорожской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Жителей города призывают оставаться в безопасных местах

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegionNews.

По словам Ивана Федорова , в области раздались взрывы. Он также отметил, что существует угроза применения управляемых авиационных бомб (УАБов) по Запорожской области. Глава ОВА призвал жителей быть в безопасных местах к отбою тревоги.

Следует отметить, что также вечером россияне атаковали Сумскую область. В ОВА сообщали, что враг нанес удар по окрестностям Сумской городской общины. Предварительно люди не пострадали. Последствия атаки уточняются.