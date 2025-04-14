Взрывы в Запорожской области: угроза УАБов
В Запорожской области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Жителей города призывают оставаться в безопасных местах
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegionNews.
По словам Ивана Федорова , в области раздались взрывы. Он также отметил, что существует угроза применения управляемых авиационных бомб (УАБов) по Запорожской области. Глава ОВА призвал жителей быть в безопасных местах к отбою тревоги.
Следует отметить, что также вечером россияне атаковали Сумскую область. В ОВА сообщали, что враг нанес удар по окрестностям Сумской городской общины. Предварительно люди не пострадали. Последствия атаки уточняются.
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