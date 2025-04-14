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14 апреля 2025, 15:45

Россияне убили двух человек в Купянщине: в прокуратуре рассказали о последствиях вражеского обстрела

14 апреля 2025, 15:45
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Фото: Нацполиция
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Российская армия еще раз накрыла огнем Купянщину. Известно о разрушениях и жертвах

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

14 апреля около 12:50 российские войска ударили по поселку Шевченково Купянского района. Оккупанты попали в жилой квартал. Предварительно, россияне использовали РСЗО "Смерч". Повреждения дома и хозяйственные помещения.

Женщина 38 лет испытала острый шок. К сожалению, 52-летний мужчина и 78-летняя женщина погибли.

Напомним, днем 13 апреля российские военные атаковали из артиллерии Херсонскую область. Пострадал 47-летний мужчина, погибла 62-летняя женщина.

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