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У Запорізькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Містян закликають лишатися в безпечних місцях

Про це повідомив голова ОВА, передає RegionNews.

За словами Івана Федорова, в області пролунали вибухи. Він також зазначив, що є загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області. Голова ОВА закликав жителів бути у безпечних місцях до відбою тривоги.

Слід зазначити, що також увечері росіяни атакували Сумську область. У ОВА повідомляли, що ворог завдав удару по околицям Сумської міської громади. Попередньо, люди не постраждали. Наслідки атаки уточнюються.