В Запорожской области россияне убили дроном мужчины, работавшего на поле
Россияне продолжают атаковать гражданское население. На этот раз дрон унес жизни у 63-летнего мужчины, работавшего на поле
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА, передает RegioNews.
По словам Ивана Федорова, в Запорожской области россияне убили мужчину. Враг продолжает охотиться на гражданских. В этот раз российская армия попала дроном.
Известно, что россияне fpv-дроном атаковали мужчину, работавшего на поле. Это произошло недалеко от села Новояковловка Камышеваской общины. К сожалению, 63-летний мужчина погиб на месте.
Напомним, 14 апреля россияне ударили дроном по автостоянке в Сумах. В ОВА сообщали, что куча автомобилей загорелась в результате атаки. При этом 11 транспортных средств сгорели дотла.
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