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Россияне продолжают атаковать гражданское население. На этот раз дрон унес жизни у 63-летнего мужчины, работавшего на поле

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова, в Запорожской области россияне убили мужчину. Враг продолжает охотиться на гражданских. В этот раз российская армия попала дроном.

Известно, что россияне fpv-дроном атаковали мужчину, работавшего на поле. Это произошло недалеко от села Новояковловка Камышеваской общины. К сожалению, 63-летний мужчина погиб на месте.

Напомним, 14 апреля россияне ударили дроном по автостоянке в Сумах. В ОВА сообщали, что куча автомобилей загорелась в результате атаки. При этом 11 транспортных средств сгорели дотла.