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Россияне снова атаковали Сумы. В этот раз они попали дроном в автостоянку. Известно о 11 полностью сгоревших авто

Об этом сообщил и.о. городского головы города суммы, передает RegioNews.

Артем Кобзарь сообщил, что российский беспилотник типа "Шахед" попал по одной из автостоянок города. Один человек пострадал - ему оказывают помощь медики "скорой помощи". Все службы работают на месте.

Информации о погибших нет. Также Артем Кобзарь рассказал, что в результате российского удара повреждены 19 автомобилей, из них 11 — полностью сгорели, 8 — получили повреждения.

Напомним, ранее стало известно, что россияне атаковали Купянщину с РСЗО "Смерч". В результате удара погибли два человека - 52-летний мужчина и 78-летняя женщина