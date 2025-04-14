Россияне ударили КАБами и РСЗО по многоэтажкам в Степногорске: возник пожар
Сегодня утром, 14 апреля, российская армия атаковала поселок Степногорск Васильевского района. Оккупанты обстреляли жилую застройку прифронтового населенного пункта
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По оперативным данным, в Степногорске исчез свет, возник пожар в девятиэтажке. К счастью, люди не пострадали.
"В результате прилетов КАБов в городе исчезло электроснабжение. Из-за атаки реактивными системами залпового огня возникло возгорание в многоэтажке", – говорится в сообщении.
Напомним, утром 13 апреля вражеские войска нанесли удар из РСЗО по Купянску в Харьковской области. Погибли две женщины.
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