Россияне ударили КАБами и РСЗО по многоэтажкам в Степногорске: возник пожар

фото: Запорожская ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По оперативным данным, в Степногорске исчез свет, возник пожар в девятиэтажке. К счастью, люди не пострадали.

"В результате прилетов КАБов в городе исчезло электроснабжение. Из-за атаки реактивными системами залпового огня возникло возгорание в многоэтажке", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 13 апреля вражеские войска нанесли удар из РСЗО по Купянску в Харьковской области. Погибли две женщины.