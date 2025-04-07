Минюст запускает приложение для правовой помощи украинцам за границей

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Министерство юстиции анонсировало введение мобильного приложения для предоставления юридических консультаций и доступа украинских граждан за границей к правовой помощи

Об этом сообщила пресс-служба Минюста, передает RegioNews.

Отмечается, что ведомство активно работает над цифровой трансформацией правовой системы. И одним из ключевых направлений модернизация системы безвозмездной юридической помощи.

"Мы внедряем единое мобильное приложение, которое объединит все сервисы в удобный инструмент для граждан. Это приложение позволит получать юридические консультации с помощью искусственного интеллекта, подавать документы онлайн через интеграцию с платформой "Дия", а также обеспечит доступ к правовой помощи для украинцев за рубежом", – рассказала государственный эксперт экспертской группы.

Напомним, находящиеся за рубежом украинцы смогут оформить бронирование от мобилизации. Это можно будет сделать в дистанционном режиме.