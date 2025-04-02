Фото: Нацполиция

В Запорожье мужчина во время проверки документов агрессивно обращался с правоохранителями. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает Полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 2 апреля. Правоохранители проверяли граждан призывного возраста. 43-летний мужчина по просьбе показать документы ответил отказом. Впоследствии он начал конфликтовать с стражами порядка, а вскоре достал из кармана баллончик со слезоточивым газом, распилил его в лицо одному из полицейских и бросился бежать.

Правоохранители задержали мужчину. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Закарпатье водитель специально сбил сотрудницу полиции. Это случилось, когда его остановили для проверки документов и хотели оштрафовать. Пострадавшую госпитализировали с травмами.