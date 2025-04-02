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02 квітня 2025, 22:55

У Запоріжжі потенційний призовник атакував поліцейських балончиком зі сльозогінним газом

02 квітня 2025, 22:55
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Фото: Нацполіція
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У Запоріжжі чоловік під час перевірки документів агерсивно поводився з правоохоронцями. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє Поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Інцидент стався 2 квітня. Правоохоронці перевіряли громадян призовного віку. 43-річний чоловік на прохання показати документи відповів відмовою. Згодом він почав конфліктувати з правоохоронцями, а невдовзі дістав з кишені балончик зі сльозогінним газом, розпилив його в обличчя одному із поліцейських та кинувся тікати.

Правоохоронці затримали чоловіка. Тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті водій спеціально збив співробітницю поліції. Це сталось, коли його зупинили для перевірки документів та хотіли оштрафувати. Постраждалу госпіталізували з травмами.

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