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В течение 31 марта оккупанты нанесли 226 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Враг нанес 2 ракетных удара по Запорожью и Балабиному.

Войска России осуществили 7 авиационных ударов по Малокатериновке, Новодаровке и Темировке.

101 БпЛА разной модификации атаковал Пятихатки, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.

5 обстрелов из РСЗО накрыли Новодаровку и Щербаки.

111 артобстрелов нанесены по территории Пятихаток, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Поступило 19 сообщений о повреждении частных домов и хозяйственных построек.

Одна женщина погибла и еще пять человек получили ранения в результате вражеского авиаудара по Малокатериновке.

Напомним, россияне нанесли пять ударов КАБами по громаде в Запорожском районе.