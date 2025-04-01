Россияне ударили более 220 раз по Запорожской области: есть жертвы
В течение 31 марта оккупанты нанесли 226 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- Враг нанес 2 ракетных удара по Запорожью и Балабиному.
- Войска России осуществили 7 авиационных ударов по Малокатериновке, Новодаровке и Темировке.
- 101 БпЛА разной модификации атаковал Пятихатки, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.
- 5 обстрелов из РСЗО накрыли Новодаровку и Щербаки.
- 111 артобстрелов нанесены по территории Пятихаток, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
Поступило 19 сообщений о повреждении частных домов и хозяйственных построек.
Одна женщина погибла и еще пять человек получили ранения в результате вражеского авиаудара по Малокатериновке.
Напомним, россияне нанесли пять ударов КАБами по громаде в Запорожском районе.
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