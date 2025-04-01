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01 апреля 2025, 00:05

Авиаудар по общине на Запорожье: количество пострадавших возросло до 5

01 апреля 2025, 00:05
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фото: Запорожская ОВА
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Количество раненых в результате вражеского авиационного удара по прифронтовой общине на Запорожье вечером 31 марта увеличилось до пяти. Один человек погиб

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что враг еще раз атаковал гражданскую инфраструктуру области.

"66-летняя женщина погибла. Ее тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного ударом дома", – говорится в сообщении.

По оперативным данным, из-за вражеских обстрелов ранения получили:

  • 46-летняя женщина и 57-летний мужчина;
  • 74-летнюю женщину в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу;
  • также за медицинской помощью обратились 47-летняя женщина и 50-летний мужчина.

Напомним, ранее сообщалось, что российская авиация атаковала одну из общин Запорожской области.

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РФ война обстрелы оккупанты жертва Запорожская область пострадавшие Запорожская ОВА авиаудар Федоров Иван Сергеевич КАБ
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