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21 марта 2025, 07:18

Бомбардировка Запорожского района: выросло количество пострадавших, среди них – 4-летний мальчик

21 марта 2025, 07:18
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фото: Запорожская ОВА
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Число пострадавших из-за атаки российских КАБов на Запорожский район вечером 20 марта выросло до шести. Среди пострадавших – четырехлетний ребенок

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По имеющимся данным, вражеские авиабомбы разрушили два и повредили три частных дома, а также сооружения на территории дачного кооператива. На местах попаданий возник пожар.

"Шесть пострадавших, среди которых 4-летний мальчик. Таковы последствия вражеской атаки на Запорожский район", – говорится в сообщении.

В больнице остается один человек – 60-летний мужчина. Его состояние медики оценивают как средней тяжести. Остальные пятеро пострадавших, в том числе и 4-летний ребенок, лечатся амбулаторно.

Ликвидация последствий атаки продолжается.

Напомним, поздно вечером 20 марта российские оккупанты атаковали КАБами населенные пункты Запорожского района. Сообщалось, что среди раненых есть ребенок.

Во время ликвидации последствий вражеской атаки чрезвычайники спасли собачку, оказавшуюся под завалами дома.

В результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере четыре дома и здания на территории дачного кооператива.

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