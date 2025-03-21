Удар по Запорожскому району: горели дома, среди раненых – ребенок
Число пострадавших в результате атаки КАБами по населенным пунктам Запорожского района поздно вечером 20 марта возросло до пяти
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС и главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Ранения получили 61-летний мужчина, три женщины (50, 54, 55 лет) и ребенок. Всем оказана помощь.
В результате обстрелов загорелись автомобили и жилые дома общей площадью 700 кв.м.
На месте работали экстренные службы.
От ГСЧС были привлечены 55 спасателей и 9 единиц техники.
Напомним, в результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере четыре дома и здания на территории дачного кооператива.
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