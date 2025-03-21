Трамп заявил, что очень скоро в Украине будет полное прекращение огня
РФ и Украина начнут обсуждать вопросы территорий после того, как выйдут на полное прекращение огня. Это будет очень скоро
Об этом американский президент заявил в эфире Fox News, передает RegioNews.
По словам Трампа, "уже есть контуры мирного соглашения после контактов с Путиным и Зеленским"
Отметим, на понедельник, 24 марта, запланирована встреча команд Украины и США в Саудовской Аравии. Украина предоставит список объектов для моратория ударов.
Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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