Трамп заявил, что очень скоро в Украине будет полное прекращение огня

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РФ и Украина начнут обсуждать вопросы территорий после того, как выйдут на полное прекращение огня. Это будет очень скоро

Об этом американский президент заявил в эфире Fox News, передает RegioNews.

По словам Трампа, "уже есть контуры мирного соглашения после контактов с Путиным и Зеленским"

Отметим, на понедельник, 24 марта, запланирована встреча команд Украины и США в Саудовской Аравии. Украина предоставит список объектов для моратория ударов.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.