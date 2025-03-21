На Запорожье спасатели освободили собаку из-под завалов после атаки КАБами
В Запорожском районе во время ликвидации последствий вражеской атаки чрезвычайники спасли собачку, которая оказалась под завалами дома и скулила
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Спасение собаки осложнялось тем, что она находилась глубоко под обломками разрушенных конструкций дома. Спасатели достали собаку.
"Все время спасательной операции рядом находился хозяин, которому и передали беднягу", – говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что сейчас жизни хвостатого ничего не угрожает.
Напомним, поздно вечером 20 марта российские военные атаковали КАБами населенные пункты Запорожского района. Среди раненых есть ребенок.
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Удар по "глазам" российской ПВО в Крыму: почему так важен результат операции ГУР
21 марта 2025, 06:40Облил керосином и поджег: житель Киевщины хотел убить свою сожительницу
21 марта 2025, 06:05"Три топора" возмездия: артиллеристы ГУР показали, как уничтожают оккупантов под Покровском
21 марта 2025, 05:43На Винниччине посреди поля нашли российский дрон "Герань-2", который не сдетонировал
21 марта 2025, 05:14В Киеве и области перекроют улицы: что известно
21 марта 2025, 04:52Манипуляции вокруг 51 млрд грн: когда "антикоррупционная борьба" превращается в хайп
21 марта 2025, 04:30На Киевщине разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет: изъяли товара на 60 млн грн
21 марта 2025, 04:17В Киеве полицейский насиловал 10-летнюю девочку и угрожал "посадить ее родителей"
21 марта 2025, 03:50В Хмельнитчине священника УПЦ МП отправили за решетку за поддержку агрессии РФ
21 марта 2025, 03:24
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все блоги »