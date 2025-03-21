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21 марта 2025, 00:25

Россияне ударили авиабомбами по жилому дому на Сумщине: погибли 2 человека

21 марта 2025, 00:25
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фото: Сумская областная прокуратура
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Вчера днем оккупационные войска РФ атаковали КАБами жилой дом в поселке Краснополье Сумского района. В результате вражеских обстрелов погибли мирные жители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

По материалам следствия, около 15:20 20 марта россияне сбросили управляемые авиационные бомбы на двухэтажный жилой дом.

"В результате атаки врага погибла 69-летняя женщина и мужчина. Два дня назад ему исполнился 51 год", — говорится в сообщении.

По факту совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, ранее российские военные нанесли удар управляемыми авиабомбами по Краснопольской общине Сумской области. В результате обстрелов погиб человек, еще один - получил ранения.

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