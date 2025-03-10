Ночная атака дронов: украинская ПВО сбила 130 российских "шахедов" и БпЛА-имитаторов
Сегодня ночью, 10 марта, российская армия выпустила по Украине 176 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 130 дронов, еще 42 — локационно потеряны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы из направлений - Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым.
Военные подтвердили сбитие 130 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
"42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Полтавщина и Киевщина.
Напомним, ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку ударных беспилотников. Защитники уничтожили 14 российских "шахедов".