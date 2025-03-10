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В течение февраля российские оккупанты нанесли 4500 ударов разными типами вооружения по Купянской громаде Харьковской области

Об этом глава Купянской ГВА Андрей Беседин сообщил в эфире телемарафона, передает RegioNews.

"Были из разных типов вооружения: минометы, артиллерия, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА "Молния". Из них 116 КАБов. 18 человек получили травмы, два человека погибли, ранены шесть полицейских", – рассказал чиновник.

По словам Беседина, гуманитарная ситуация в громаде, где осталось 2900 гражданских жителей – стабильная, люди обеспечены всем необходимым.

Чиновник подчеркнул, что людям необходимо эвакуироваться. По его словам, оккупанты бьют в Купянской громаде по домам и по критической инфраструктуре.

Также он добавил, что магазины в громадах работают, но почта – нет.

Напомним, в ночь на 9 марта россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. В результате вражеской атаки загорелся жилой дом.