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07 марта 2025, 09:45

За сутки ВСУ ликвидировали 1150 оккупантов и уничтожили более 20 ББМ россиян

07 марта 2025, 09:45
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 6 марта, Силы обороны Украины уничтожили 1 150 российских захватчиков, три танка, более 20 боевых бронированных машин и более десятка артсистем врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет почти 883 тысяч военных.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что только с начала года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысяч человек.

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