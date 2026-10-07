Россияне атаковали объект транспортной инфраструктуры Запорожья
Утром 7 октября российские войска совершили атаку на объект транспортной инфраструктуры в Запорожье
Об этом сообщает и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.
Из-за последствий вражеского удара на отдельных участках дорог возможно временное ограничение движения транспорта.
Водителей и пассажиров призывают учитывать эту информацию при планировании поездок и следить за официальными сообщениями профильных служб.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 982 удара по 52 населенным пунктам Запорожской области. Погиб мужчина, еще шесть человек получили ранения.
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