Потери российской армии на 7 октября: Генштаб обновил данные
Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превышают 1 миллион 545 тысяч военных. За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1690 российских захватчиков, четыре бронемашины, а также 51 артсистему
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 07.10.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 545 950 (+1690 за прошедшие сутки);
- самолетов – 443;
- кораблей и катеров – 35;
- подводных лодок – 2;
- вертолетов – 356;
- танков – 12 396;
- боевых бронированных машин – 25 498 (+4);
- артиллерийских систем – 50 836 (+51);
- РСЗО – 2192 (+8);
- средства ПВО – 1690 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 876 (+1890);
- автомобильной техники и автоцистерн – 159128 (+577);
- специальной техники – 4 800 (+5);
- крылатые ракеты – 5 126;
- наземных робототехнических комплексов – 2878 (+12).
Напомним, в течение 5 октября и ночью на 6 октября подразделения Сил обороны Украины поразили телекоммуникационный узел, склады БпЛА и боеприпасов оккупантов.
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