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07 октября 2026, 09:13

Посреди двора в Киеве лежит неразорвавшаяся баллистическая ракета

07 октября 2026, 09:13
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Фото: Национальная полиция
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В Дарницком районе Киева полиция и спасатели проводят сложное разминирование недетонированной баллистической ракеты, которую российские войска запустили по столице этой ночью

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Опасный боеприпас был обнаружен среди жилых домов. Сейчас на месте работают взрывотехники столичной полиции и подразделения ГСЧС.

Специалисты должны удалить боевую часть ракеты и транспортировать ее для дальнейшего обезвреживания на полигоне.

Доступ граждан к территории, где проводятся работы, ограничили.

Полиция призывает киевлян не приближаться к месту разминирования. При обнаружении других подозрительных предметов необходимо немедленно сообщать по номерам 101 или 102.

Напомним, в ночь на 7 октября Киев подвергся атаке российскими баллистическими ракетами. В результате удара зафиксировано попадание в трех районах столицы. В Дарницком районе погибли два человека.

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