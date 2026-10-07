Фото: ОВА

В среду, 7 октября, около шести утра российские войска нанесли ряд ракетных ударов по городу Прилуки на Черниговщине

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

Зафиксировано попадание в жилую многоэтажку, а также Центр творчества детей и юношества и на предприятие.

Предварительно, в результате атаки есть погибшие и раненые. На местах работают все экстренные службы, полиция, спасатели и медики.

Продолжается разбор завалов. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, с утра 7 октября Полтавская область оказалась под массированным ударом вражеских ракет и беспилотников. В Кременчуге повреждены многоэтажки.