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Оккупанты устроили "суд" над жительницей Энергодара, которую они похитили летом прошлого года. Женщину хотят отправить в тюрьму на 15 лет

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает RegioNews .

Оккупанты осудили 56-летнюю жительницу Энергодара, работавшую на ЗАЭС. В России хотят держать в тюрьме 15 лет. Обвиняют ее россияне в "покушении на диверсию в сговоре с СБУ". По их словам, женщина якобы хотела "взорвать линию электропередачи в Энергодаре, чтобы повредить электроснабжение 3-го микрорайона".

По словам городского головы Энергодара, россияне похитили Наталию, взяв ее под стражу еще летом 2024 года. При этом свидетельством против женщины стало распространенное на оккупационных ресурсах явно постановочное видео, снятое в разных местах и с разных ракурсов самими же оккупантами при участии уже задержанной Натальи.

Теперь оккупационное образование "Запорожский областной суд" признал женщину виновной и приговорил к 15 годам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч рублей.

"К сожалению, таких сфабрикованных оккупантами "уголовных дел" против гражданских людей на оккупированных территориях очень много. Регулярно клепая все новые фейковые цинические обвинения, оккупанты продолжают содержать в плену наших граждан, под давлением выбивая из них признание, выносят им преступные приговоры, называя это".

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорил о том, что в российском плену находятся более 16 тысяч гражданских украинцев.

Также есть отдельный список журналистов, которых оккупанты держат в плену. По словам омбудсмена, россияне применяют пытки и убийства журналистов, чтобы "закрыть рот представителям средств массовой информации на временно оккупированных территориях".