Россияне за прошедшие сутки нанесли более 400 ударов по Запорожской области

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Войска РФ за прошедшие сутки нанесли 440 ударов по населенным пунктам Запорожской области. К счастью, обошлось без жертв

Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"В течение суток оккупанты нанесли 440 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области", - написал он.

Российские захватчики нанесли 10 авиационных ударов по Пятихаткам, Гуляйполю и Волшебному. 245 БПЛА разной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку. 16 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки, Малую Токмачку, Новоданиловку и Волшебное. 169 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.

Известно о повреждениях квартир, частных домов и гаражей. Люди не пострадали.

Напомним, в Генштабе назвали потери россиян за последние сутки. Страна-агрессорка потеряла 881 800 своих военных, в том числе 1140 – за последние сутки.