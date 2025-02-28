Фото: Нацполиция

В Киевской области нашли тело мужчины на обочине. Выяснилось, что его сбил автомобиль

Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает RegioNews.

Это произошло на днях в Сквирской общине. Там местные жители обнаружили своего 62-летнего родственника на обочине дороги. Оказалось, что мужчина погиб в результате ДТП.

Предварительно, на дороге с сообщением город Сквира – село Самгородок водитель ЗАЗ-Daewoo сбил пешехода и уехал с места происшествия. От полученных травм потерпевший скончался.

"Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Автомобиль изъят", - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее в Умани водитель сбил насмерть 83-летнего пенсионера. Авария произошла поздно вечером. 21-летний водитель Opel Astra сбил 83-летнего мужчину, когда тот переходил дорогу. От полученных травм он скончался на месте.