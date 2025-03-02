Смертельное ДТП под Киевом: легковушка переехала двух человек

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Трагическая авария произошла в селе Музычи Бучанского района. В результате ДТП погибла женщина и пострадал мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

По данным следствия, автомобиль Dacia Logan совершил наезд на женщину и мужчину.

"В результате ДТП 44-летняя жительница поселка Макаров от полученных травм скончалась на месте, 58-летнему местному жителю оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении.

За рулем автомобиля находился 33-летний водитель. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Сквирской общине Киевщины водитель насмерть сбил мужчину и бросил его тело на обочине.