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В Умани произошло смертельное ДТП. 21-летний водитель сбил пенсионера, в результате чего 83-летний мужчина погиб

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Авария произошла 25 февраля на улице Вячеслава Чорновила. 21-летний водитель Opel Astra, около 23:30 голы, наехал на 83-летнего мужчину. Известно, что пенсионер переходил дорогу. В результате полученных травм он погиб на месте происшествия.

"Сейчас следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее во Львовской области произошло ДТП. На трассе столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик DAF. В результате аварии получили травмы 41-летний водитель микроавтобуса и его 45-летний пассажир.