РФ не остановится: Буданов объяснил, почему существование российской империи невозможно без Украины

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РФ до сих пор видит себя империей. В российском понимании для существования империи нужны три государства – сама Россия, Беларусь и Украина

Об этом начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил в ходе дискуссии на конференции "Ялтинская европейская стратегия", передает RegioNews.

"Не хватает Украины – без этого существование российской империи невозможно. Поэтому она не остановится”, - подчеркнул Кирилл Буданов.

По его словам, руководство РФ понимает, что быстро добиться стратегической цели военным путем нереально. Однако, у оккупантов не все плохо – они двигаются вперед.

"Это движение не так уж значительно, недостаточно для быстрого достижения стратегической цели. Потому им нужна пауза. Им нужно восстановить свои силы, сделать "работу над ошибками", попытаться дестабилизировать до конца ситуацию здесь внутри, и тогда у них появляется новое окно способностей для того, чтобы добиться своей стратегической цели", - пояснил глава ГУР.

Он обратил внимание на кризис международного права, который не смог предотвратить военные преступления в центре Европы.

"В географическом центре Европы происходят ужасные вещи. Вынужденно переселены. Люди, живущие в оккупации. Их миллионы. Сотни тысяч людей страдают войной. Ранены, убиты, замучены. Концлагеря есть. Всё это есть. Да, россияне не называют это "концлагерями" - это просто тюрьмы, но в которых происходит то же самое. Сколько человек погибло в плену. Это огромное количество. Каждый день ракетные и дроновые удары убивают простых людей. Военных там небольшой процент. Посмотрите на объекты, куда они прилетают – какие могут быть военные цели в детском саду или в торговом центре? Это происходит в центре Европы. Три года все видят полномасштабный процесс, 11 лет все видят, что происходит. Где международное право? Он спит? Или возможно его и не существовало?", – резюмировал Кирилл Буданов.

Напомним, ранее сообщалось, что глава ГУР Кирилл Буданов еще за три месяца до полномасштабного вторжения предусмотрел планы россиян и продемонстрировал карту предстоящего нападения, которая оказалась точной.