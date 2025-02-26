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26 февраля 2025, 14:30

Россияне сбросили 3 КАБа на предприятие в Глухове: последствия вражеской атаки

26 февраля 2025, 14:30
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фото: Сумская областная прокуратура
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Сегодня, 26 февраля, российские войска нанесли удар тремя управляемыми авиационными бомбами по гражданскому предприятию в городе Глухов Шосткинского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

По материалам следствия, захватчики ударили КАБами по Глухову около 10:10.

"В результате атаки врага ранен 42-летний гражданский мужчина. Повреждены административное и складское здания, производственное помещение, автомобили и окружающие частные дома", – говорится в сообщении.

По факту совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что сегодня утром российские захватчики ударили управляемой авиабомбой по городу Глухов Сумской области.

РФ война Сумская область предприятие Глухов авиаудар КАБ пострадавший
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