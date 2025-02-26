Россияне сбросили 3 КАБа на предприятие в Глухове: последствия вражеской атаки
Сегодня, 26 февраля, российские войска нанесли удар тремя управляемыми авиационными бомбами по гражданскому предприятию в городе Глухов Шосткинского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.
По материалам следствия, захватчики ударили КАБами по Глухову около 10:10.
"В результате атаки врага ранен 42-летний гражданский мужчина. Повреждены административное и складское здания, производственное помещение, автомобили и окружающие частные дома", – говорится в сообщении.
По факту совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что сегодня утром российские захватчики ударили управляемой авиабомбой по городу Глухов Сумской области.
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