В двух регионах применяют аварийные отключения электроэнергии, — Укрэнерго
В среду, 26 февраля, в Одесской и Днепропетровщине облэнерго вынужденно применяют отключение света
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.
Причиной отключений послужили последствия ночной атаки РФ.
"Из-за последствий обстрелов энергообъектов в Одесской и Днепропетровской областях – операторы системы распределения (облэнерго) вынужденно применяют отключения, обусловленные сетевыми ограничениями", – говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются ремонтные работы. Отмечается, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование и восстановить стабильное электроснабжение всех потребителей.
Напомним, в ночь на 26 февраля российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области.