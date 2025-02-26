В двух регионах применяют аварийные отключения электроэнергии, — Укрэнерго

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В среду, 26 февраля, в Одесской и Днепропетровщине облэнерго вынужденно применяют отключение света

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Причиной отключений послужили последствия ночной атаки РФ.

"Из-за последствий обстрелов энергообъектов в Одесской и Днепропетровской областях – операторы системы распределения (облэнерго) вынужденно применяют отключения, обусловленные сетевыми ограничениями", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются ремонтные работы. Отмечается, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование и восстановить стабильное электроснабжение всех потребителей.

Напомним, в ночь на 26 февраля российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области.