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26 февраля 2025, 10:35

В центре Харькова из-за массированной атаки "шахедов" повреждены дома, ресторан, театр и кафе

26 февраля 2025, 10:35
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фото: Харьковская областная прокуратура
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В ночь на 26 февраля оккупанты массированно атаковали Харьков ударными дронами. В результате обстрелов повреждены жилые дома, гражданские объекты инфраструктуры. Острую реакцию на стресс получили три человека

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 00:10 "шахед" попал в проезжую часть в центре города. Повреждены остекления многоквартирных домов, театра, торговых павильонов и кафе. Люди не пострадали.

Около 00:30 беспилотник поразил квартиру на втором этаже девятиэтажного жилого дома в Киевском районе Харькова. Там вспыхнул пожар.

"К счастью, в доме никого не было. Трое жительниц получили острую реакцию на стресс", — говорится в сообщении.

Также в Киевском районе зафиксировали попадание БпЛА по территории ресторана. Прошло без пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 26 февраля нанесли дроновый удар по Харькову. Зафиксировано попадание вражеских беспилотников в двух районах города.

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