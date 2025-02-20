ВСУ нанесли удар по батальону россиян в Запорожской области
ВСУ нанесли высокоточный удар по позициям российского 2-го мотострелкового батальона в Запорожской области. В результате было уничтожено место дислокации батальона
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
17 февраля Воздушные Силы ВСУ нанесли высокоточный удар по позициям 2-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ в районе населенного пункта Чумацкое Запорожской области.
В результате проведенной операции были уничтожены важные объекты врага, в частности, место дислокации личного состава, фортификационные сооружения и площадка для запуска беспилотников, которая использовалась россиянами для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины.
Напомним, в Донецкой области ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-350 "Витязь" стоимостью 135 млн долларов.