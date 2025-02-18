В Запорожской области из-за вражеского артобстрела в собственном доме погиб мужчина
В понедельник, 17 февраля, российские оккупанты обстреляли из артиллерии прифронтовый Орехов Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Из-за обстрела горели частные дома. Сегодня под завалами одного из домов обнаружили тело погибшего 80-летнего мужчины.
"Артобстрел вызвал разрушения и пожар в частном доме, где проживал пенсионер", – отметил глава ОВА.
Напомним, в течение 17 февраля оккупанты нанесли 398 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.
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