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18 февраля 2025, 11:55

Обстрел Константиновки: МВД опубликовало видео повторной атаки российского дрона

18 февраля 2025, 11:55
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фото: t.me/mvs_ukraine
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Российские террористы в понедельник, 17 февраля, дважды атаковали FPV-дронами Константиновку Донецкой области. В результате обстрелов пострадали пять человек: двое чрезвычайников, двое полицейских и глава Константиновской МВА Сергей Горбунов

Об этомсообщили в Министерстве внутренних дел, передает RegioNews.

Отмечается, что вчера российский дрон попал в машину работников ГСЧС, которые везли людям воду. В помощь прибыла эвакуационная команда.

Второй дрон нанес повторный удар в момент, когда парамедики помогали раненым сесть в автомобиль.

Жизнь спасла секунды. Люди успели закрыться в бронированном автомобиле и двинуться с места.

Полицейские и руководитель МВА получили акубаротравмы. Машину повредило взрывом, пробило колесо.

Парамедикам удалось быстро доставить раненых спасателей в больницу

Напомним, в понедельник, 17 февраля, российские кафиры обстреляли из артиллерии прифронтовый Орехов Запорожской области. Из-за вражеского артобстрела в собственном доме погиб мужчина.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 18 февраля российская армия атаковала Украину 176-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Донецкая область FPV-дрон атака РФ гражданские МВД
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