Обстрел Константиновки: МВД опубликовало видео повторной атаки российского дрона
Российские террористы в понедельник, 17 февраля, дважды атаковали FPV-дронами Константиновку Донецкой области. В результате обстрелов пострадали пять человек: двое чрезвычайников, двое полицейских и глава Константиновской МВА Сергей Горбунов
Об этомсообщили в Министерстве внутренних дел, передает RegioNews.
Отмечается, что вчера российский дрон попал в машину работников ГСЧС, которые везли людям воду. В помощь прибыла эвакуационная команда.
Второй дрон нанес повторный удар в момент, когда парамедики помогали раненым сесть в автомобиль.
Жизнь спасла секунды. Люди успели закрыться в бронированном автомобиле и двинуться с места.
Полицейские и руководитель МВА получили акубаротравмы. Машину повредило взрывом, пробило колесо.
Парамедикам удалось быстро доставить раненых спасателей в больницу
Напомним, в понедельник, 17 февраля, российские кафиры обстреляли из артиллерии прифронтовый Орехов Запорожской области. Из-за вражеского артобстрела в собственном доме погиб мужчина.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 18 февраля российская армия атаковала Украину 176-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.