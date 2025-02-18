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Общая сумма прямого ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в результате полномасштабного вторжения России, достигла почти $170 млрд. Наибольшие потери понесли жилищный фонд, транспортная инфраструктура и энергетика

Об этом сообщила пресс-служба Киевской школы экономики, передает RegioNews.

Такие данные зафиксированы по состоянию на ноябрь 2024 года.

Жилищный сектор — прямые убытки оцениваются в $60 млрд. В региональном разрезе наибольшие разрушения получили Донецкая, Харьковская, Луганская, Киевская, Черниговская и Херсонская области.

Значительные потери понесла транспортная инфраструктура — $38,5 млрд. Повреждены и разрушены более 26 тысяч километров автомобильных дорог, что оценивается в $28,3 млрд.

Потери железнодорожного транспорта составляют $4,3 млрд, инфраструктуры портов - $0,85 млрд, авиационной отрасли - $2 млрд. Прямые потери частного легкового транспорта оцениваются в $2,2 млрд — уничтожены или повреждены 260 тысяч автомобилей.

Энергетический сектор Украины потерял $14,6 млрд. В результате атак были полностью разрушены Каховская и Днепровская ГЭС, Трипольская и Змиевская ТЭС, повреждены или разрушены значительные другие генерирующие мощности, а также высоковольтные подстанции и объекты нефтегазовой инфраструктуры.

Промышленность, строительство и сектор услуг понесли убытки на $14,4 млрд.

Потери образовательной инфраструктуры оцениваются в $7,3 млрд. За период полномасштабного вторжения повреждено или разрушено более 4 тысяч учебных заведений, в том числе 229 школ, 110 детских садов и 97 университетов.

Здравоохранение потеряло $4,3 млрд. Под удары попали больницы, поликлиники и другие медицинские учреждения.

Культурное наследие, спортивные и туристические объекты подверглись разрушениям на сумму $4 млрд.

Сектор жилищно-коммунального хозяйства потерял $3,5 млрд. Значительные разрушения получили 925 котельных, 214 центральных тепловых пунктов, более 354 км теплосетей.

Цифровая инфраструктура и телекоммуникационный сектор понесли прямые убытки на $1,2 млрд.

Напомним, платформа Svidok.org открыла бесплатную горячую линию, где каждый может оставить свидетельство об экологических преступлениях России.