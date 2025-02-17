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17 февраля 2025, 16:36

В Запорожье полицейские обнаружили более 10 тысяч пачек контрафактных сигарет

17 февраля 2025, 16:36
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фото: freepik.com
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В Александровском и Коммунарском районах областного центра правоохранители задокументировали два факта хранения и транспортировки безакцизных сигарет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Запорожской области.

Правоохранители установили, что жительница Коммунарского района может быть причастна к реализации незаконно изготовленных сигарет. Впоследствии правоохранители обнаружили и изъяли более 5500 пачек табачных изделий без марок акцизного налога.

После этого в одном из почтовых отделений в посылке 64-летней гражданки правоохранители обнаружили еще около 5000 сигаретных пачек без марок акцизного налога.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове разоблачили масштабные цеха по изготовлению контрафактного алкоголя и сигарет.

Запорожская область Запорожье сигареты контрафакт полиция
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