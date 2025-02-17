В Запорожье полицейские обнаружили более 10 тысяч пачек контрафактных сигарет
В Александровском и Коммунарском районах областного центра правоохранители задокументировали два факта хранения и транспортировки безакцизных сигарет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Запорожской области.
Правоохранители установили, что жительница Коммунарского района может быть причастна к реализации незаконно изготовленных сигарет. Впоследствии правоохранители обнаружили и изъяли более 5500 пачек табачных изделий без марок акцизного налога.
После этого в одном из почтовых отделений в посылке 64-летней гражданки правоохранители обнаружили еще около 5000 сигаретных пачек без марок акцизного налога.
По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Харькове разоблачили масштабные цеха по изготовлению контрафактного алкоголя и сигарет.