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15 февраля 2025, 01:31

В Харькове разоблачили масштабные цеха по изготовлению контрафактного алкоголя и сигарет

15 февраля 2025, 01:31
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Фото: прокуратура
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Харьковская полиция провела более 70 обысков. В результате правоохранителям удалось прикрыть работу нескольких подпольных цехов с сигаретами и алкоголем.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители в Харькове через две недели провели более 70 обысков. В городе разоблачили три цеха по незаконному изготовлению алкоголя. В ходе проверок полиция изъяла оборудование, пищевые примеси, тары, алкогольную продукцию в общей сложности более 4 500 литров, деньги, заработанные на нелегальном бизнесе, компьютеры и черновые записи.

Также приостановлена деятельность подпольной фабрики по изготовлению сигарет на Харьковщине. Изъяли около 400 килограммов табака и почти 2000 зип-пакетов с сигаретами.

"Вместе с этим проведены обыски в местах сбыта незаконно изготовленных табачных изделий – киосках и торговых павильонах Харькова и области. Выявлено и изъято более 18 000 пачек сигарет и 700 электронных сигарет без марок акцизного налога, 550 жидкостей для курительных электронных устройств, незаконно изготовленные сигареты в зип-пакетах, финансово-хозяйственную документацию, черновые записи", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее в Харькове разоблачили 50-летнего мужчину, организовавшего нелегальный бизнес на игровых автоматах. Для прикрытия он повесил на здание вывеску с надписью "Мороженое, продукты". На самом же деле внутри были игровые автоматы, а также контрафактный алкоголь: он продавал нелицензированный коньяк.

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