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14 февраля 2025, 12:40

Авиаудар по селу на Запорожье: из-под завалов дома деблокировали тело женщины

14 февраля 2025, 12:40
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины
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В результате утреннего авиаудара РФ по селу Преображенка Пологовского района погиб по меньшей мере один человек. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"50-летняя женщина погибла во время вражеской атаки на Преображенку", – говорится в сообщении.

Тело жертвы российских террористов спасатели извлекли из-под завалов дома.

Спасательные работы продолжаются.

Напомним, утром россияне ударили шестью КАБами по селу Преображенка. Сообщалось, что под завалами могут находиться мирные жители.

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