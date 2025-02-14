Российский беспилотник атаковал Сумы: возник пожар
В ночь на 14 февраля российские оккупанты нанесли очередной удар по Сумам
Об этом сообщает Сумской городской совет, передает RegioNews.
"Сегодня ночью враг нанес очередной авиаудар по Сумской громаде. В результате атаки российского беспилотника загорелось хозяйственное сооружение на окраине города", – говорится в сообщении.
Предварительно, пострадал один человек. На месте работают все необходимые службы.
Последствия вражеской атаки уточняются.
Напомним, поздно вечером 13 февраля российские войска атаковали и один из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. Возник пожар.
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