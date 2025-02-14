В Кировоградской области уничтожили термобарическую боевую часть вражеского беспилотника
В Кировоградской области обнаружили один из сбитых ударных дронов, которые россияне использовали во время воздушной атаки по Украине
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Взрывотехники обследовали боевую часть беспилотника весом более 50 кг, которая не сдетонировала. Боеприпас с термобарическим и обломочным эффектом представлял значительную угрозу при взрыве.
Объект уничтожили методом контролируемого подрыва на безопасном от населенных пунктов расстоянии.
Напомним, в Киевской области в поле упала новейшая российская крылатая ракета Х-69, она не сдетонировала. Саперы обезвредили ракету.
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