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13 лютого 2025, 07:51

Упродовж доби росіяни понад 400 разів обстріляли Запорізьку область

13 лютого 2025, 07:51
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фото: Запорізька ОВА
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Російські війська завдали 441 удар по 13 населених пунктах Запорізької області

Про це у Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, ворог здійснив 10 авіаційних ударів по П'ятихатках, Гуляйполю, Щербаках, Лугівському, Новодарівці та Долинці.

Майже три сотні безпілотників атакували Лобкове, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Білогір'я, Малу Токмачку, Малинівку, Новодарівку, Ольгівське та Лугівське.

"4 обстріли із РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоданилівку та Новодарівку. 131 артудар завдано по території Лобкового, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського", - додав Федоров.

Станом на ранок 13 лютого надійшло 20 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, російські військові не дають можливості підвозити воду та гуманітарну допомогу цивільним на Донеччині.

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