Упродовж доби росіяни понад 400 разів обстріляли Запорізьку область

фото: Запорізька ОВА

Про це у Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, ворог здійснив 10 авіаційних ударів по П'ятихатках, Гуляйполю, Щербаках, Лугівському, Новодарівці та Долинці.

Майже три сотні безпілотників атакували Лобкове, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Білогір'я, Малу Токмачку, Малинівку, Новодарівку, Ольгівське та Лугівське.

"4 обстріли із РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоданилівку та Новодарівку. 131 артудар завдано по території Лобкового, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського", - додав Федоров.

Станом на ранок 13 лютого надійшло 20 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, російські військові не дають можливості підвозити воду та гуманітарну допомогу цивільним на Донеччині.